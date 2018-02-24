Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’de yayımlanan ‘Gündem Özel’ programına konuk olan Elvan, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomik boyutunu değerlendiren Elvan "Şubat ayı güven endeksi son beş yılın, hizmet sektörü güven endeksi son üç yılın, reel kesim güven endeksi son 7 yılın Şubat ayının en iyi rakamında. Şu süreçte bile kurda bir oynama olmadı. Bu ekonominin hükümete, milletimizin cumhurbaşkanımıza ve ordumuza olan güvenidir" diye konuştu. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasını engellemek için kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini söyleyen Elvan "ABD’de birçok akademisyen ve politikacı, hatta devletin kurumu olan CIA, YPG’nin PKK’nin bir kolu olduğunu açıkça ifade etti. ABD dahil tüm gelişmiş ülkelerin terör örgütlerine silah destek, Türkiye gibi son derece güvenilir bir ülkeye yapılan ayıptır" dedi. Haber Merkezi