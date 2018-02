Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Türkiye'nin savunma sanayindeki ataklarına bir yenisi daha ekleniyor. İnsansız hava araçlarının ardından insansız karar araçları da TSK’nın envanterine giriyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), insansız kara aracının ilk görüntülerini paylaştı. SSM'nin TSK'ya teslim ettiği 20'den fazla insansız kara aracının yakında Afrin'de kullanılacak. Her türlü arazide kullanılabilecek olan araçlar, düşman hedeflerinin yerlerini belirleyecek. Operasyonlarda ise öncü kuvvet olarak piyadelerin önünde yer alarak muhtemel bir düşman ateşine karşı askerî kuvvetleri koruyacak. İnsansız kara araçları askeri, gözetleme, güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi farklı türdeki uygulamalarda kullanılabiliyor. Keşif ve gözlem amacıyla da kullanılabilen insansız kara araçları, bölgedeki enkaz yapıları dâhil her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayabiliyor. Dünyada sanayisi gelişmiş birçok ülke insansız kara araçlarına sahip ve bu alana yönelik yatırımlarının seviyesini her geçen gün artırıyor.