Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 35. gününde öldürülen terörist sayısının bin 931'e yükseldiğini bildirdi. 