Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 35. gününde öldürülen terörist sayısının bin 931'e yükseldiğini bildirdi.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı
24.02.2018 - 10:03 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 36. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının bin 931'e ulaştığını bildirdi.
Etiketler : harekat,
546003 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546003.aspx
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