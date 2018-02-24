Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 36. gününde, Hacılar, Ebu Kabe ve Dünbenli köylerini YPG'li teröristlerden temizledi.

CİNDERES KUŞATILDI



Cinderes, Afrin'in tamamında, merkezden sonra gelen en büyük ilçe konumunda. Hacılar ve Ebu Kabe'nin YPG'den temizlenmesiyle, Cinderes'in kuşatılmasında önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.





Geçtiğimiz günlerde YPG'nin Suriye'deki işgal bölgelerinden bazı teröristler ve sivil görünümlü terör sempatizanları kamyonetlerle Cinderes'e gelmişti.





