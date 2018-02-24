Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.

ARTIK 12/24 ÇALIŞACAKLAR

Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde (12 saat çalışıp, 12 saat dinlenen) çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine (12 saat çalışıp, 24 saat dinlenen) göre çalıştırılacak.

POLİSİN VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.

Polisler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.