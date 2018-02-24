Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 1’i daha önceden ihraç edilmiş hakim, 3 avukat ve 3 hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 hukukçu için gözaltı kararı verildi. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 hukukçunun ikametlerinin bulunduğu İzmir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa illerinde arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Operasyonların bu karar doğrultusunda başlatıldığı bildirildi.
7 avukat hakkında FETÖ’den gözaltı kararı
24.02.2018 - 12:31 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 1’i ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : avukat,feto,gozaltı,
546034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546034.aspx
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