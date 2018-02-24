Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Akçakale’de, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan DEAŞ terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Şırnak Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bir mağara ve bir sığınak içerisinde uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis Mutki ve Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında araziye gizlenmiş vaziyette; bir el yapımı patlayıcı, 750 kg amonyum nitrat, 50 kg gıda ve muhtelif malzeme, Mardin Dargeçit’te , güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir roketatar mühimmatı, bir roketatar sevk fişeği, 145 kg gıda malzemesi ve muhtelif malzeme, Hakkari Şemdinli’nin sınıra yakın kırsal kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 135 kg gıda malzemesi ele geçirildi.