Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Şimdi son rakamı aldım, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1951 oldu.Bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacak, şehitlerimizi söylüyorum. Bu vatanı ite kopuğa teslim etmeyeceğiz. Alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son terörist imha edilene kadar terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdüreceğiz.

DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

2019 bizim için bir ittifak yılı olacak, temennim bu birlikteliğimiz daim olsun. İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak.

Temennim şudur ki; Yarabbim bu birlikteliğimizi daim eyle. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor. Önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler, iyi anlasınlar. Birileri bölmenin peşinde.

Sayın Bahçeli olmak üzere, tabii ki bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde bir örnek olacaktır ve ilk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile bizim bu şekilde davranma imkanımız yok.

ESAD'LE BİR ARAYA GELELİM' DİYEN ZAVALLILAR VAR

Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katledliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?

"DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ VERMİYORLAR"

Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.