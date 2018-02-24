Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'te 3 girişimci bayanın Afrin'deki Mehmetçiğe "Güçlü ordumu ve kahraman askerimiz" sloganıyla yola çıkılarak "Bilecikli hanımlar olarak atkı ve bere örüyoruz" projesi kapsamında Bilecik'te kadınlar ve Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri Afrin'deki Mehmetçik üşümesin diye atkı bere ördüler. Bilecik Belediyesi Sultaneli Yöresel Lezzetler Evi'nde toplanan yaklaşık 50 kadın ellerindeki şiş ile Afrin'deki Mehmetçik üşümesin diye atkı bere ördüler. Ev hanımı Gülşen Kahraman, kendisisin oğlunun da Hatay’da sınırda Özel Harekat polisi olarak görev yaptığını söyleyerek, "Buraya askerlerimize bere, atkı falan örmeye başladık. İnşallah kınalı kuzularımız güzel güzel giysinler güzel günlerde. Allah’a emanet olsunlar dualarımız hep onlarla. Ördüğüm bir berenin içine 'Kınalı kuzularım dualarımız sizinle. Ayağınıza taş değmesin. Sizi seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz' diye küçücük bir not yazdım. Kimin eline geçerse kim giyerse inşallah onlara moral olsun. Yavrularımız Allah’a emanet olsunlar. Oradakilerin cephedekilerin hepsi benim yavrularım. Benim de oğlum Allah'a emanet olsun. Onları seviyoruz" dedi.



"Hayme Ana'nın yetiştiği analar olarak onların yanında olmak istedik"

Bu fikri ortaya atan 3 bayandan biri olan Zehra Öcek ise; "Biz 3 Bilecikli ev hanımı Emine Erciyes ve Serpil Kaya ile birlikte Afrin'deki Mehmetçiğimiz için ne yapabiliriz diye konuştuk. Dedik ki bir afiş hazırlayalım. Bayanları sosyal medyadan organize edelim. Askerlerimize destek olalım dedik. Sıcacık örgülerimiz ile onların yanında olduğumuzu hissetsinler dedik. Biz onları fethi süresini okuyarak tabi ki destekliyoruz ama bir farkımız olsun istedik. Biz Devlet-i Aliyye-i Osmaniyenin ilk başkenti Bilecik’teki Hayme Ana'nın yetiştiği analar olarak onların yanında olmak istedik. Onları desteklediğimizi görmelerini istedik. Onlara buradan kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.



"Anadolu eskisi gibi hoşgörüsünü sevgisini muhafaza etmeye devam edecektir"

Etkinliğe katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu etkinliği düzenleyen ve katılan kadınlara teşekkür ederek, "Afrin’deki askerlerimiz için oradaki kınalı kuzularımız için atkı bere organizasyonu başlattılar. Biz de naçizane bu etkinliğin içerisinde yer almak istedik. Bildiğiniz gibi ilimizde bu hafta Anadolu Kadınlar Birliği (Bâcıyân-ı Rûm) etkinliğini kutladık. Bâcıyân-ı Rûm kadınların hem eğitimiyle hem çocukların talip terbiyesiyle aynı zamanda askerlerin her daim yanında olarak. Hatta öyle ki bizim nene hatunlarımız 3 aylık bebeğini emzirip evlat annesiz büyüyebilir ama yavrular vatansız kalmaz deyip bırakıp gitmiştir. Bugün kadınlarımızda burada bunun aslında bir örneğini gösterdiler. Bâcıyân-ı Rûm hala daha devam ettiğini ruhlarında ispatlamış oldular. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı ruhu Çanakkale ruhu ve çok yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz ruhu hala daha hem gençlerimizde hem kadınlarımızda şehadeti en büyük duygu olarak hisseden bu evlatlarımız eksilmediği sürece ne teröristler ne topraklarımız üzerinde emelleri olan milliyetler emellerine ulaşamayacaklardır. Muhakkak olamayacaklardır. Elinde sonunda bu topraklardan gitme zorunda kalacaklardır. Anadolu eskisi gibi hoşgörüsünü sevgisini muhafaza etmeye devam edecektir" dedi.