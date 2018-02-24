Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Afrin'de başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1951'e yükseldiğini söyledi.

YABANCI TERÖRİSTLER TEKER TEKER ÖLDÜRÜLÜYOR



Afrin'de terör örgütüne destek vermek için Türkiye'yi tehdit eden teröristlerin teker teker öldürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, "Devletimize ders vermek için YPG'ye katıldığını söyleyenler, paçavralara sarılı tabutlarla ülkelerine dönüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ESAD'LE BİR ARAYA GELELİM DİYEN ZAVALLILAR VAR"



Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katledliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?

"DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ, VERMİYORLAR"



Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.

"TÜRKİYE DEMEK UMUT OLAN ÜLKE DEMEK"



Türkiye demek, sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm mazlum ve mağdurlara umut olan ülke demektir. 780 bin kilometre kareye sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke demektir. Biz 18 milyon kareden 780 bin kilometre kareye indik. Biz buyduk.