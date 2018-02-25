Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ilk kez yaptığı tablolar satışa çıktı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çizdiği resim ise, açık artırmada 500 bin liraya alıcı buldu. Gecede konuşan Soylu, Türk medeniyetinin bir iyilik medeniyeti olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: Birine dokunamazsan, özünü keşfedemezsin. Güneydoğu’nun birçok yerinde dolaştım. Benim görevim İçişleri Bakanlığı. Eğer bir baba, akşam kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa görevimizin ederi ne olabilir ki? Belki başımıza gelecek bir kötülükten şurada attığımız bir adım sayesinde kurtulacağız.