Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürüyken aralarında eşinin de bulunduğu başörtülü öğretmenleri, 28 Şubat sürecinde müfettiş denetiminde olumsuz bir durum yaşamamaları amacıyla sevk belgesi düzenleyip doktora gönderdiği ve başörtülü öğrencilere yardım ettiği gerekçesiyle soruşturmalar geçiren Abdullah Yılmaz (54), o dönemde kınamadan idari görevden almaya, maaş kesmeden sürgün edilmeye kadar çeşitli cezalara maruz kaldı. Yılmaz, 3 yıl süren mahkeme sürecinde 3 kez kalp krizi geçirdi. Yılmaz’ın başörtülü olduğu için baskı gören eşi Ayşe Yılmaz (52) da baskılara dayanamayıp emekliliğini istedi. Eşi ile birlikte o zor günlerde, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” adlı şiirinde geçen “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya” durumunu iliklerine kadar yaşayan Yılmaz, şimdilerde Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak görevini sürdürüyor. 28 Şubat döneminde büyük bir baskı yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “Olmayan genelgeden dolayı defalarca cezalandırıldım. Bana ‘Bu genelgenin çıkacağını hissetmeliydin’ ifadesiyle maaş kesme cezası, idari görevden alınma ve sürgün cezaları verdiler” diye konuştu.