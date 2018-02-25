Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Son gelen bilgilere göre, Afrin çevresinde ilerleyişini sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin kontrolündeki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli ve Kavanda köylerini kurtardı.