Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Son gelen bilgilere göre, Afrin çevresinde ilerleyişini sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin kontrolündeki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli ve Kavanda köylerini kurtardı.
5 köy daha teröristlerden temizlendi
25.02.2018 - 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ÖSO, Afrin çevresindeki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli ve Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.
Etiketler : afrin,suriye,ozgur suriye ordusu,turk silahlı kuvvetleri,
546207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546207.aspx
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