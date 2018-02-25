Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtildi. Zap bölgesinde dün karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzilerinin imha edildiği aktarılan bilgilendirmede, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.