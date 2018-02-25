Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristbaşı Salih Müslim yakalandı. Peki teröristbaşı Salih Müslim nerede, nasıl yakalandı. Salih Müslim kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Salih Müslim ile ilgili son dakika haberleri. Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Başına 4 milyon TL ödül konan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında 13 Şubat'ta kırmızı bülten kararı çıkmıştı. Dün Prag'da görüldüğü haberleri ortaya çıkan teröristbaşı Salih Müslim'in yakalandığı açıklandı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

ÇEKYA KARAR VERECEK

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Salih Müslim hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Nitelikli olarak kasten adam öldürmek', 'Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Kamu malına zarar verme', 'Tehlikeli maddeleri nakletmek' suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslim hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temaslar sağlanıp şahsın yakalanıp tutklanması ve ülkemize iadesi talep edilmiştir. Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca Müslim hakkında iade talepnamesi gönderilecektir" dendi.

HÜKÛMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.

Müslüm'ün, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.

Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslüm hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

"BMGK KARARININ HAREKATI ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bozdağ, BMGK'nin Suriye'de "insani ateşkes" kararı hakkında, "Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim de yer almıştı.



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı eski PYD'nin eş başkanı Salih Müslim, Çekya'da bulunan Prag Marriot Hotel'de ortaya çıkmıştı. Müslim, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan eski PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in nerede olduğu belli ortaya çıkmıştı. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıkmıştı.

İKİ TOPLANTI YAPTIĞI ANLAŞILMIŞTI

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşılmıştı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlanmıştı.

10 GÜN ÖNCE BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Brüksel'de destek arayışına girdi. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan liderlerinden Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi.