Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "(FETÖ mensupları) Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet...Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, bölgede terörist kalmayıncaya kadar mücadele edeceklerini ve bölgeyi sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı? Cerablus'ta yaptık mı? Rai'de yaptık mı? El Bab'ta yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, İdlib'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek. Sahibi olmayanlar değil. 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın. Değilseniz onu söyleyin." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin hep müttefikleriyle beraber yürüdüğünü, ihanet etmediğini ama ihanet edenlere de saygı duymadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda Suriye'de eğer Esed'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira bir milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla, bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Peki, bu dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor? Nasıl bunun yanında yer alıyorlar? Kardeşlerim biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik ve zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Eğer bugün biz Afrin'e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz. Allah yar, yardımcımız olsun."

"Yapacağınız tek iş var"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tek devlet derken ne diyoruz? Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle 81 milyon tek milletiz biz. Yaradılanı, yaradandan ötürü sevdik. İki, tek bayrak. Bayrağımızı görüyor musun? Rengi şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. 'Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Öyle rastgele tarladan vatan olmaz. Ama kanla yoğrulmuşsa, işte o vatan olur. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Dört, tek devlet. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Paralel devletmiş. Neredeler, neredeler? Pensilvanya'da. Arkasında kim duruyor? Ondan sonra da diyorlar ki 'Niye bizim için böyle söylüyorsunuz?' Bizim söylememize gerek yok. Siz, bu ülkede senin stratejik ortağına, bu devlete darbe yapanı eğer saklıyorsan, onu bize vermiyorsan kusura bakma. Benim milletime, ben bunu anlatamam ve anlatamıyorum da. Yapacağınız tek iş var. Bu FETÖ denilen darbeciyi, sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakma."

"500 bin muhacire ev sahipliği yapıyorsunuz"

Erdoğan, Mart 2019 ve Kasım 2019 seçimlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Her şeyden önce Gaziantep'in benim gönlümde özel bir yer veri var. Niye? Siz ensarsınız, ensar. Neden? Siz 500 bin muhacire, Suriyeli kardeşinize ev sahipliği yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz müjdelenenlerdensiniz. Siz müjdelendiniz. Neden? Çünkü ensar oldunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Hep beraber kapı kapı dolaşarak, inşallah kurduğumuz bu cumhurun ittifakıyla 2019'u farklı kılacağız."