Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen rejim katliamları BM'nin dikkatini çekmiş, bölgede ateşkes ilan edilmişti. Bu durum ilk başta Suriye'nin tamamında gibi lanse edildiyse de gerçek kısa süree ortaya çıktı.

Bu durum Doğu Guta halkını bir nebze olsa mutlu etti, ancak YPG'lileri büyük üzüntüye, endişeye sevk etti.

TERÖRİSTLER AĞLIYOR

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü harekat ile büyük oranda bölgedeki eli kolu kesilen ve kıskaca alındığı için zor günler geçiren teröristler, BM'nin kararıyla da beklediği cevabı alamayınca çareyi göz yaşı dökmekte buldular.

Afrtin'de ateşkes ilan edilmesi için BM'ye çağrıda bulunan PYD/PKK/YPG'li teröristler, ateşkes kararı çıakrtılması durumlarında silah anlaşma sürecinde silah bırakma sözü verdiklerini belirtiyor.

BM'YE YALVARIYORLAR



Teröristlerin yaptığı açıklamalarda BM'den medet umdukları gözlenirken, Türkiye karşısında ne kadar çaresiz kaldıkları bu açıklamalar ile gözler önüne serildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün aldığı karar ile Suriye'de aetşkes ilan edilmesi kararının açıklanması YPG'yi umutlandırmış, sonrasında karar metninde Afrin'in yer almaması teröristleri korkuya sevketti.