Başbakanlıktan edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün babası Osman Ünlü'yü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.