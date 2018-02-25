Başbakanlıktan edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün babası Osman Ünlü'yü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Başbakan Afrin şehidinin ailesini aradı
25.02.2018 - 21:31 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Başbakan,Afrin şehit,
546319 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546319.aspx
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