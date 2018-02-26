Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 600 DEAŞ militanı da etkisiz hâle getirildi. Operasyonun ardından 140 bin Suriyeli evlerine döndü. Afrin’de yaşayan yaklaşık 500 bini bulan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik unsurları bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatan Mehmetçik, köyleri bir bir temizlemeye devam ediyor. Harekâtın bitmesiyle birlikte Türkiye’de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönmüş olacak.

Afrin’in Racu beldesine bağlı Ömer Uşağı köyündeki evine iki torunu ve geliniyle dönen 78 yaşındaki Asu Mohamed Bekir adlı kadın, YPG/PKK’lı teröristlerin kendilerini “DEAŞ geliyor” diye kandırdığını söyledi. Bekir “Türk askeri ve ÖSO köye gelince evimize döndük, Allah razı olsun, asker bize bakıyor, gıda yardımında bulunuyor. Gidenler de dönmek istiyor ama PYD/PKK izin vermiyor, yol bulsalar gelecekler. PKK bazılarını alıkoymuş “ dedi.