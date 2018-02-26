Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başörtüsünün ‘irtica’ olarak görülmesinin darbeye zemin hazırlamak için uydurulmuş bir senaryo olduğunu ifade eden Güneşer, “İrtica tamamen bir safsataydı. 28 Şubat, millete ve milletin manevi değerlerine karşı açılmış topyekûn bir savaştı. 15 Temmuz’u yaşadığımız zaman daha iyi gördük. O dönemde bizim gibileri eğitim hayatından uzaklaştıranlar tamamen FETÖ’cü hainlere o kadroları teslim etmişler. FETÖ elebaşının ‘başörtüsü füruattır’ lafından sonra bir anda yüzlerce öğrenci açıldı. Kuran’ın emri için başımızı örten bizlerin üzerindeki baskı daha da arttı. ‘Baş açılabiliyormuş madem füruatmış, siz niye açmıyorsunuz, siz militansınız’ gibi baskılara maruz kaldık” dedi.

‘’Bir gün başörtüsünün yine serbest olacağına inanıyordum fakat bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. O devir o kadar uzun sürdü ki... Aynı Çanakkale’de kaybettiğimiz gibi bir nesli kaybettik 28 Şubat’ta” ifadelerini kullanan Güneşer, bireysel mağduriyet hikâyelerinden çok, vatanın, milletin, insanlığın yaşadığı büyük bir acı olduğunu kaydetti.