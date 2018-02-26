Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük restorasyon projesi olan Kapalıçarşı çatı restorasyonu sona yaklaştı. Kırmızı kiremitlerle örülen çatı havadan görüntülendi. 554 yıllık tarihe sahip dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'nın 1785'te yapılan 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor. 39 bin metrekarelik çatıda yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden restorasyon sona yaklaştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamalı yapılan restorasyon çalışmalarının Nisan ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.



GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN HER ŞEY TEMİZLENDİ

Rastgele döşenmiş kablolardan, görüntü kirliliğine neden olan uydu antenler, klimalar ve atıl durumdaki çok sayıda eşyadan temizlenen çatı, kırmızı renkli kiremitlerle kaplanıyor. Büyük bir bölümünde kiremit döşemesi tamamlanan çatı drone ile görüntülendi.