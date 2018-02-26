Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 161 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör ,3 bin 844 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 91 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 921 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik,85 eylem/etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden 648 propaganda yapıldığı, olaylarda 120 provokatörün tespit edildiği, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde toplam 31(3 ölü, 7sağ,21teslim) teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde 26 sığınak / barınak / mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, 15’i ağır ve uzun namlulu toplam 32 silah,bin 441 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 23 el bombası, 2 bin 158 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiği, 8 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği bildirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 853 operasyonda ise piyasa değeri 21 milyon 198 bin 340 TL olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, ayrıca piyasa değeri 4 milyon 424 bin 534 TL olan; 588 bin 822 adet kaçak sigara, 60 bin 556 litre akaryakıtın ele geçirildiği ve bu operasyonlar kapsamında 3 bin 844 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 376 şüphelinin gözaltına alındığı, 23 kilogram esrar, 8,4 kilogram eroin,1,1 kilogram kokain,5 kilogram afyon sakızı,11 bin 239 adet uyuşturucu hap, 2,9 kilogram sentetik kannabinoid,1,2 kilogram metamfetamin,19 tabanca/tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, 21 Şubat 2018 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak, bin 87 ekip ve 3 bin 815 personel ile “Narko-Metruk-2” uygulamasının yapıldığı; sorgulanan 15 bin 859 şahıstan 120’sinin yakalandığı, 6 kilogram uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 3 bin 57 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 2 av tüfeği ve 12 EYP'nin ele geçirildiği belirtildi.

24 Şubat 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak, 4 bin 297 ekip ve 18 bin 164 personel ile kaçak ve mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik “Duman-3” uygulamasında; 66’sı aranan toplam 192 şahıs gözaltına alındığı, 115 bin 567 paket kaçak sigara, 1 milyon 962 bin 312 makaron, 1.873 kilogram tütün, 2 bin 757 şişe kaçak alkol, 40 bin tıbbi ilaç ve çok sayıda kaçak/yasa dışı malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

384’ü denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 152 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.