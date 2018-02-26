Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi. Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı. Ayrıca Cinderes'teki terör mevzileri de vuruluyor.