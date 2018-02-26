Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'ın servis ettiği karelerde, Raco'nun kuzeyinden ateşlenen füzeler yer alıyor. TSK, bu sabah yaptığı açıklamayla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2059'a çıktığını duyurdu. Türk jetleri ve helikopterleri gece saatlerinde Raco ve Şeyh Hadid'de terör mevzilerini bombardımana tuttu. Yerel kaynaklar, hava harekâtında bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor. Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nda kurtarılan 537 kilometrelik alan, bölgenin yüzde 23'üne tekabül ediyor.

11.00 : Afrin'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, sivilleri silahlandırmaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde köylülere askeri eğitim verildiği görülüyor.

09.20 : TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059.

08.20 : Uluslararası haber ajansı Reuters, Afrin'e doğru giden bir füzenin fotoğraflarını dünyaya geçti. Füzenin fırlatıldığı yer, Raco'nun kuzeyi. Ajans ayrıca Hatay-Afrin sınır hattından da Türk askerlerinin yer aldığı kareleri servis etti.

08.05 : Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor.

YÜZDE 23 TEMİZLENDİ

07.40 : Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 537 kilometrekare YPG'li teröristlerden temizlendi. Bu alan, Afrin'in yüzde 23'üne tekabül ediyor. Dün kuzey ve batı cephelerinin birleşmesiyle önemli bir adım atıldı. Haritada dün alınan yerler açık yeşil renkte görülüyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 38. gününde bütün gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.

SİLAH EĞİTİMİ BAŞLADI



Sosyal medyaya yayılan fotoğraflar terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor. Yaşlı köylüleri silah altına alan teröristler silah eğitimine de başladı.

KÖYLÜLERİ SİLAH ALTINA ALIYORLAR



Operasyon devam ederken terör örgütü YPG'nin kara propagandası da devam ediyor. Sürekli, "TSK sivilleri vuruyor" yalanına sığınan teröristlerin sivil köylüleri silah altına aldığı biliniyor.