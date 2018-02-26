Türkiye sınırının sıfır noktasındaki köyün alınması, Harmanlık'tan Fırat Nehri'ne kadar uzanan Türkiye-ÖSO hattının, Cinderes bölgesindeki birliklerle birleşmesi için önemli bir adım.
Afrin'de Harmanlık köyü teröristlerden temizlendi
26.02.2018 - 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid bölgesinde yer alan Harmanlık köyü teröristlerden temizlendi.
Etiketler : Afrin,köy,terörist,
546495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546495.aspx
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