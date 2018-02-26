Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sınırının sıfır noktasındaki köyün alınması, Harmanlık'tan Fırat Nehri'ne kadar uzanan Türkiye-ÖSO hattının, Cinderes bölgesindeki birliklerle birleşmesi için önemli bir adım.