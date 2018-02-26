Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim hakkında bir yakalama kararı daha
26.02.2018 - 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Etiketler : salih müslim,ankara,
546496 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546496.aspx
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