Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.