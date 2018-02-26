Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerine ait hedefler Türk tankları tarafından vuruldu. 6 tank atışı yapılan hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi.
Zeytin Dalı Harekâtı’nda terör örgütlerine ait hedefler vuruldu
26.02.2018 - 14:03 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Afrin'deki teröristlere yönelik gerçekleştirilen 6 tank atışında hedeflerin başarıyla imha edildiğini bildirdi.
Etiketler : terör,tsk,afrin operasyon,
546513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546513.aspx
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