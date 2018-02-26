Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sürerken cuntacılara karşı açıklama yaparak kilit bir rol oynadığı belirtilen Ümit Dündar’la ilgili Başbakan Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

Ümit Dündar şunları anlattı:

“İSTANBUL'DA SAAT 03.00 DEN İTİBAREN DARBEYE TEŞEBBÜS HAREKETLERİNİN…”

“Bu şekilde faaliyete başladıktan sonra da saat 00.50 sıralarında da ulusal kanallardan kamuoyuna bu yöndeki halimizi duyurduk. Benim bu duyurmamdan sonra birçok askerî yetkili tarafımdan irtibata geçmişti, zaten o gün Kara Kuvvetleri yapılanmasında da görevi başında en yüksek rütbeli subay olarak ben kalmıştım. Belirttiğim tarihte ihtilale teşebbüsün başarı sağlayıp sağlamayacağı henüz belli olmadı, erken saatlerden itibaren de ihtilale teşebbüsün başarı sağlayamayacağının anlaşıldığı saatlerden sonra da bir çok üst rütbeli subay tarafımı aradı, şahsi kanaatim olarak İstanbul'da saat 03.00 den itibaren darbeye teşebbüs hareketlerinin başarılı olamayacağı anlaşılmaya başlanıldı.