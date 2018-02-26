Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabulde sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade etti.

Sanatçılar kabulde, Türkiye'nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirtip, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Kabulde Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut yer aldı.Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.