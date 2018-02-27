Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve TBMM’yi bombaladığı tespit edilen eski pilot kurmay yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savunmasında evinde dinlendiği sırada “Akşam maç var, bekliyoruz” denilerek Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) görevine çağrıldığını söyledi. TBMM’yi ve Özel Harekât’ı bombalayan Uzunoğlu, “Neresi olduğunu bilmiyordum” dedi. Uzunoğlu ayrıca, “O gece bir defa havalandığını, bombalama yapmadığını, kayıtlı olan telsiz konuşmalarının kendisine ait olmadığını ve gazino bölgesine geçip uyuduğunu” iddia etti.