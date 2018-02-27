Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve TBMM’yi bombaladığı tespit edilen eski pilot kurmay yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savunmasında evinde dinlendiği sırada “Akşam maç var, bekliyoruz” denilerek Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) görevine çağrıldığını söyledi. TBMM’yi ve Özel Harekât’ı bombalayan Uzunoğlu, “Neresi olduğunu bilmiyordum” dedi. Uzunoğlu ayrıca, “O gece bir defa havalandığını, bombalama yapmadığını, kayıtlı olan telsiz konuşmalarının kendisine ait olmadığını ve gazino bölgesine geçip uyuduğunu” iddia etti.
Darbeci pilottan komik savunma
27.02.2018 - 06:39 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Etiketler : uğur uzunoğlu,fetö,darbe,
546665 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546665.aspx
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