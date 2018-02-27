Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda FETÖ/PYD’nin mahrem yapılanmasının çökertilmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar FETÖ/PDY’nin “Deniz Kuvvetleri Yapılanması”nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olan şüpheli E.K’nın 14 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüpheli E.K’nın 21 Şubat’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.