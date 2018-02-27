İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda FETÖ/PYD’nin mahrem yapılanmasının çökertilmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar FETÖ/PDY’nin “Deniz Kuvvetleri Yapılanması”nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olan şüpheli E.K’nın 14 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüpheli E.K’nın 21 Şubat’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
FETÖ’nün Marmara sorumlusu yakalandı
27.02.2018 - 06:41 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün “Deniz Kuvvetleri Yapılanması”nda Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu olduğu iddiasıyla yakalanan E.K. tutuklandı.
Etiketler : fetö,marmara sorumlusu,
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