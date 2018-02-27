Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in, Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınmasının ardından Türkiye iade talebiyle gerekli olan bütün dosyaları gönderdi. Konferans vermek üzere geldiği otelde yatağında uyurken Çekya polisi tarafından “paketlenen” teröristbaşı Müslim’in dün mahkemeye çıkarılması bekleniyordu. Ancak Türkiye, iade talebiyle dosyaları gönderince duruşma bugüne kaldı. Çekya Savcısının Türkiye’den gelen dosyaları incelemek istediği ve duruşmanın bu sebepten bugüne bırakıldığı öğrenildi.



BÜYÜKELÇİ AÇIKLADI

Salih Müslim olayındaki son gelişmeleri aktaran Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, “Suçlunun iadesine dair Avrupa Sözleşmesinin 16’ncı maddesine göre geçici tutuklanma talebinde bulunduk. Mahkeme yarın (bugün) tutuklama kararı verirse bu 40 gün geçerli oluyor. Şu an gözaltına. 40 gün sürecinde yetkili makamlarımız iade evraklarını hazırlayacak ve bunları iletecek. Bu evraklar Adalet Bakanlığınca hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızca bize iletilecek, biz de Çek makamlarına ileteceğiz. 40 geçici tutukluluk süresidir. Bugünkü duruşma yarına (bugün) ertelendi. Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek” dedi.



YENİ YAKALAMA EMRİ

Türkiye’nin, başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan teröristbaşı Salih Müslim olayında dün bir gelişme daha yaşandı. Türkiye, önceki yakalama emrinin yanı sıra dün Salih Müslim için yeni bir yakalama emri daha çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar’da vergi dairesinde yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı yayımladı. Müslim, Merasim Sokak ile Güvenpark’taki bombalı terör saldırılanın da sanıkları arasında yer alıyor.

Teröristbaşına karşılık iki Çek

Çekya’da Türkiye’nin talebi üzerine gözaltına alınan teröristbaşı Salih Müslim’in Türkiye’ye verilmesi için daha önce PKK ile bağlantıda oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 Çekya vatandaşının takas edilmesinin teklif edildiği ileri sürüldü. Çekya basınındaki haberlere göre, Çekya Dışişleri Bakanlığı, PKK ile bağlantıları tespit edildiği için Türkiye’de hapiste bulunan Çek vatandaşları Marketa Vselichova ile Miroslav Farkas’ın Salih Müslim’e karşılık takas edilmeleri için Ankara ile masaya oturmaya hazır. Farkas’ın YPG saflarında keskin nişancı olduğu, Vselichova’nın ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini yaptığı yönünde suçlamalar bulunuyor.