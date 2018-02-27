Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezun olmasına 2 hafta kala İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda başörtüsünü açmadığı için sınava girmesi engellenen ve gözaltına alınarak “eğitim öğretimi engellemek” suçundan yargılanan Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği (Önce İnsan Derneği) Başkanı Nuray Canan Songür, o günleri şöyle anlattı: “Sınav öncesinde hoca ‘Ya başınızı açın ya sınıftan çıkın’ teklifinde bulundu. İkisini de yapmadığım için polis çağırdı. Polisleri görünce zaten bilincimi kaybetmiştim. Cama yöneldim, camdan atlamayı düşündüm. 2 yıl yargılandıktan sonra 6 ay hapis cezasına çarptırıldım. Dünya tarihinden ilk defa bir öğrenci sadece başörtülü olduğu için sınıfında gözaltına alınıp 6 ay hapis cezası aldı.”

YENİDEN YARGILAMA TALEBİ

Öte yandan, 28 Şubat sürecinde yargılandıkları davada müebbet hapse mahkûm edilenlerin yakınları yeniden yargılama talep ediyor. 28 Şubat sürecinde üniversite birinci sınıftayken gözaltına alınıp tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde olan Turgay Bilge’nin (40) Diyarbakır’da yaşayan ağabeyi Vedat Bilge, “Yeniden bir yargılanma yapılsın. Hukuka uygun yargılansınlar, sonucuna razıyız” dedi.