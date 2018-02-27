Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüte bağlı şirketlerde çalıştığı ileri sürülen 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Aksaray merkezli, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Isparta, Siirt, Şanlıurfa ve Uşak'ta bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.