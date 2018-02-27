Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem abilerine yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş ve Karaman’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara mahrem abilik yaptığı tespit edilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.