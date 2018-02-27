Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem abilerine yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş ve Karaman’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara mahrem abilik yaptığı tespit edilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
FETÖ’nün mahrem abilerine operasyon, çok sayıda gözaltı kararı var
27.02.2018 - 11:12 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda örgüt üyelerine mahrem abilik yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,mahrem abileri,operasyon,gözaltı kararı,
546742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546742.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER