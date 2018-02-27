Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.



Çekya'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm ile ilgili takas iddialarının hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. (Takas ile ilgili) Bahsi geçen iki kişi, Van Cezaevi'nde yatmaktadır."

PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Müslim hakkında bir yakalama kararı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’daki vergi dairesinde birkaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Daha önce de Merasim sokak ve Güvenpark patlaması ile ilgili hakkında yakalama kararları verilmişti.