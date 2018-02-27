Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen 4 eski şube müdürünün de bulunduğu 55 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Eskişehir, Ordu, İstanbul, Elazığ, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu eski polis memuru 55 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen 4 eski emniyet şube müdürü de bulunuyor. Bazı zanlıların FETÖ'nün emniyet sorumlusu oldukları iddia edildi.