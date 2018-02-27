Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Cezayir'de Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Buhacca ile görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iş forumunda konuştu.Türkiye'nin ekonomisindeki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz. Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.



Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.

"3,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ AZ"

Halen dünyada inşası süren 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de dir. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir.Biz Cezayir'i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. Nitekim Afrika'daki en büyük ticari ortağımız Cezayir'dir. Ancak biz 3.5 milyarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. Bunu 5 milyar dolara çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Böylesine iki ülke için 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmi az. Bu rakamı ilk etapta 5, ardından 10 milyar dolara çıkarabiliriz.

İŞADAMLARIMIZI TEŞVİK EDECEĞİZ

Türk şirketleri Cezayir'de en çok istihdam sağlayan yabancı şirketlerin başında geliyor. Yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı arttıracağız. Cezayir'in öncelik verdiği, tarım, turizm, gıda ve enerji alanlarında iş adamlarımız teşvik edeceğiz. Bu başlıklar aynı zamanda Türk özel sektörünün de başarılı olduğu alanlardır.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Dün ilgili bakan arkadaşlarımız tarım alanında işbirliğini geliştirmek için anlaşmalar hazırladılar. 7 anlaşma dün akşam imzalandı. Karma ekonomik komisyon toplantısı da kısa sürede yapılmasına önem veriyoruz. Gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Cezayir'in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti arttırmaya yönelik girişimleri çoğaltmalıyız.

Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İşadamalarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu alanda yatırım yapacak işadamlarına biz gerekli desteği vermeye hazırız.

1 MİLAR DOLARLIK ANLAŞMA

Cezayir'in milli enerji şirketi SONATRACH ile ülkemizin önde gelen firmalarından olan Rönesans ve Bayegan arasında Adana'da Yumurtalık Serbest Bölgesinde 1 milyar dolarlık petro-kimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldı. Yılda 450 bin ton polipropilen üretecek bu tesisin ham maddesi elbette Cezayir'den tedarik edilecek. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık noktasında da ciddi sıkıntıyı aşmış olacağız. Dışa bağımlılığı da yüzde 25 oranında azaltmış olacağız.