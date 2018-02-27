Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır."