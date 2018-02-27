Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır."
Dışişleri Bakanlığı'ndan Salih Müslim açıklaması
27.02.2018 - 16:26 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Salih Müslim’in tutuklanması talebinin reddinin uluslararası hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmadığını açıkladı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,salih müslim,
546801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546801.aspx
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