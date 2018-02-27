Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü.

2 İSMİN DAHA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLER

Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Bu kararla Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte Meclis'teki yeni sandalye dağılımı:

AK Parti: 316

CHP: 131

HDP: 51

MHP: 36

İYİ Parti: 5

Bağımsız: 1

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gelen İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir.

Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yaptı.

İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

AHMET YILDIRIM KİMDİR?

Doçent Dr. Ahmet Yıldırım, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bitirdikten sonra 1994'te Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun olarak 2 yıl lise öğretmeni olarak görevde bulundu. Daha sonraları ise Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevine başladı.

AHMET YILDIRIM

1998'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Lisans yaptı.

2004'te ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde doktora öğrenimini başarı ile tamamladı.

2006 yılında Dicle Üniversitesine (DÜ) Öğretim Üyesi olarak atandı.

2011 yılında Doçent oldu.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 15 bilimsel tebliğ sundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde 20'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlandı. Bir adet bilimsel araştırma nitelikli kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 3 Kasım 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Üst Kurul Üyeliğine seçildi.

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 25. Dönem HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) 2. sıradan Muş Milletvekili adayı oldu ve seçimi kazandı.