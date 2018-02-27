Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivende çökme oldu. Mahsur kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin metro istasyonu çıkışında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin birinde bakım çalışması yapılıyordu. Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı öne sürülen uyarı levhasını görmeyen bir kişi basamaklardan inerken çökme meydana geldi. Boşluğa düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. yaralı kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.