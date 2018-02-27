İstanbul'da Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivende çökme oldu. Mahsur kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.Olay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin metro istasyonu çıkışında meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin birinde bakım çalışması yapılıyordu. Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı öne sürülen uyarı levhasını görmeyen bir kişi basamaklardan inerken çökme meydana geldi. Boşluğa düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. yaralı kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da yürüyen merdiven çöktü
27.02.2018 - 17:58 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer İTÜ Ayazağa Metrosunun çıkışında yer alan yürüyen merdivende meydana gelen göçmede bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin, sıkışan vatandaşı kurtardı. İBB'den yapılan açıklamada vatandaşın uyarı tabelasını dikkate almayarak tehlikeli bölgeye girdiği ve yürüyen merdivenin basamaklarının çökmesi sonucu sıkıştığı açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,ayazağa,
546825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546825.aspx
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