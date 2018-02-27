Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Başkentler gelen misafirler için vitrindir. Ankara'nın 466 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz bunun üzerine 534 km daha ilave ettik. Ankata eğitiminde başkenti. Üniversite sayısı gittikçe artıyor. Ankara ayrıca savunmanın da merkezi.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN...'

Devamlı hızımı kesmek istediler. Şeytan taşlamaktan vakit bulduğumuz kadar hizmet ettik. Göreve gelir gelmez vesayet odakları ortaya çıktı. 15 Temmuz gcesi Ankara başta olmak üzere İstanbul ve diğer birkaç ilimizde büyük bir mücadele oldu. Ankara bu destansı mücadelenin de merkezi oldu. Hiç lamı cimi yok. Bu alçaklar bunun hesabını verecek.

'BU HİKAYEYİ DAHA ÖNCE DE DİNLEDİK'

2018'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak. Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin.

'UTANÇ DOLU TARİHİNİZE BAKIN'

Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, 'soykırımdan' bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın.

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