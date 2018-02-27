Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri B.O., E.Ö., D.B. ile FETÖ ile bağlantılı kurumda aşçı olarak çalışan R.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şahıstan B.O., E.Ö. ve R.Ö. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 3 şahıs tutuklanırken, D.B. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.