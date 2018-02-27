Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri B.O., E.Ö., D.B. ile FETÖ ile bağlantılı kurumda aşçı olarak çalışan R.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şahıstan B.O., E.Ö. ve R.Ö. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 3 şahıs tutuklanırken, D.B. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Antalya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
27.02.2018 - 19:31 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Etiketler : Antalya,FETÖ,
546837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546837.aspx
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