Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın önde gelen üniversitelerinden Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi, Türkoloji bölümlerine katkısından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansını (TİKA) teşekkürname ve madalya ile ödüllendirdi.

Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi Rektörü Leonid Guberskiy, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın yıllardır Türkoloji bölümlerine verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın en zor zamanlarında bile bu desteğin aksatılmadan sürdüğüne dikkati çeken Guberskiy, "TİKA sayesinde Filoloji Enstitümüzün de altyapısı iyileştirildi. Geçen yıl Emine Erdoğan Hanımefendinin üniversite ziyareti ve proje açılış törenlerini şereflendirilmesi bizim için ayrıca gurur kaynağı oldu. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üniversitemizin fahri doktorudur. Tüm bunlar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostane ilişkilerin göstergeleridir." dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat da TİKA'nın Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile örnek bir iş birliği tesis ettiğini belirtti.

Üniversitenin TİKA için yerinin çok özel olduğunu ve iş birliklerinin sadece Türkoloji ile sınırlı kalmayacağını kaydeden Bolat, gelecek yıl Tarih Fakültesi bünyesinde "Türk ve Kırım Tatar Halkları Araştırma Merkezi"nin kurulmasına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Rektör Guberskiy, TİKA'nın özverili çalışmaları ve katkısından dolayı Bolat’a teşekkürname verip madalya taktı.