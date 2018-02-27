İznik'te polis, şehrin merkezinde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü yaparak, şahısları gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyette 2 gün süren sorgunun ardından bugün saat 13.00'te mahkemeye sevk edildi. Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak'ta kaçak define kazısı yapan şüphelilerden Savaş T., Erdal A., Murat A. ve Sinan B. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Osman C. ve Ercüment Y. ise serbest kaldı. Ercüment Y.'nin daha sonra borç nedeniyle arandığı ortaya çıkınca, tutuklanarak açık cezaevine gönderildi.
Bursa'da defineciler tutuklandı
27.02.2018 - 23:02 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : Bursa,defineciler,
546876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546876.aspx
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