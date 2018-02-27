Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Buteflika ile görüştü
27.02.2018 - 23:30 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, mevkidaşı Abdulaziz Buteflika ile görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cezayirli mevkidaşı Buteflika,
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