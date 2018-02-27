Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit düşen pilotlardan Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın ailesine taziye ziyaretine gitti.
Orgeneral Akar'a ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti.
Komutanlar, Şehit Gökdoğan'ın babasının Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki evinde, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.