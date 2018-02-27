Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cezayir temasları sürüyor. Emine Erdoğan, programı çerçevesinde Bardo Müzesini ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Bardo Müzesini ziyaret etti
27.02.2018 - 23:54 | Son Güncelleme: 27.02.2018 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de Bardo Müzesini ziyaret etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,Cezayir,Bardo Müzesi,
546891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/546891.aspx
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