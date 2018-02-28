Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı S.B.Ö’nün ikametinde el konulan cep telefonunun imaj bilgileri üzerinde yapılan incelemede, başka bir numaradan gönderilen WhatsApp yazışmasına ait ekran görüntüsüne ulaşıldı. Darbe girişimi gecesi 02.15’te gönderilen ekran görüntüsünde sözde sıkı yönetim komutanı olan Akkuş’un oğlu M.M.Akkuş’un da bulunduğu tespit edilen WhatsApp grubundaki yazışmalarda, yaşanan gelişmelerin konuşulduğu belirlendi. M.M.Akkuş’un, WhatsApp üzerinden 12/TMF adlı sohbet grubunda, 15 Temmuz 23.38’de, “Beyler kazandık, kazandık. Daha hükûmeti teslim almadılar, babam Ankara’da şu an, rütbe alacak” şeklinde mesaj yazdığı belirlendi.