Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN-BATUHAN YAŞAR

CEZAYİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslar için gittiği Cezayir’de katıldığı Türkiye-Cezayir iş forumunda açıklamalarda bulundu. Cezayir’le ticaretin gelişeceği mesajını veren Erdoğan, “Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İş adamalarımızın Cezayir’deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır” dedi.

Türk ve Cezayirli iş adamlarına seslenen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: Hâlen dünyada inşası süren 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de dir. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu imkanları, deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmeyecektir. Biz Cezayir’i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüyoruz. Nitekim Afrika’daki en büyük ticari ortağımız Cezayir’dir. Ancak biz 3,5 milyarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. Bunu 5 milyar dolara çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum.



TEŞVİK EDECEĞİZ

Türk şirketleri Cezayir’de en çok istihdam sağlayan yabancı şirketlerin başında geliyor. Yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı arttıracağız. Cezayir’in öncelik verdiği, tarım, turizm, gıda ve enerji alanlarında iş adamlarımız teşvik edeceğiz. Bu başlıklar aynı zamanda Türk özel sektörünün de başarılı olduğu alanlardır. Dün ilgili bakan arkadaşlarımız tarım alanında iş birliğini geliştirmek için anlaşmalar hazırladılar. 7 anlaşma dün akşam imzalandı. Karma ekonomik komisyon toplantısı da kısa sürede yapılmasına önem veriyoruz. Gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. İş adamalarımızın Cezayir’deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa karşılıklı ticaretimiz de o kadar artacaktır.



1 MİLYAR DOLAR

“Cezayir ile Türkiye’den Rönesans Enerji, Adana Yumurtalık’ta bir petro kimya tesisi kurulması için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Cezayir’in ekonomisinin çeşitlendirilmesi bakımında tarım, gıda, enerji kapsamında önemli yatırım imkanları var. Cezayir devasa büyük bir yüz ölçümüne sahip. Tarım endüstrisi alanında yatırımlar yapmak mümkün. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu alanda yatırım yapacak iş adamlarına biz gerekli desteği vermeye hazırız.

IMF istedi verin dedim

Türk ekonomisinin gücü ile ilgili rakamlar açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir zamanlar “1 milyar dolar kredi alabilmek için kapısında yatıp kalktığı” IMF ile ilgili bir anekdotu da şu sözlerle aktardı: Turizmde 36 milyar dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankasında ilk göreve geldiğimizde rezerv 27,5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz. Bir başka durum, 2002’de IMF’ye olan borç 22,5 milyar dolardı. 2013’te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.